Шмыгаль: Уничтожим схемы в налоговой и на таможне

Уже второй месяц подряд с начала года госбюджет выполняется за счет перечислений от НАК Нафтогаз Украины, ПриватБанка и Национального банка.

Июньские поступления в госбюджет составили почти 113 млрд грн. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети.

"А это на 5,5% больше, чем мы ожидали. Эти цифры говорят об одной очень важной вещи: началась эффективная работа и эффективная борьба со схемами. Уже второй месяц подряд с начала года мы видим, что госбюджет выполняется", - отметил он.

Шмыгаль процитировал министра финансов Сергея Марченко, который назвал большие поступления со стороны налоговых органов за июнь результатом борьбы с теневыми схемами и скрутками.

"Обещаю, это только начало. Мы будем и в дальнейшем уничтожать теневые схемы и в налоговой, и в таможне", - резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось, в июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн , что составило 105,4% от плановой росписи министерства финансов. В целом за полгода роспись доходов общего фонда госбюджета выполнена на 92,1%.

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