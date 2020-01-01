Скончался глава Всеукраинского совета церквей

67-летний старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец скончался в Ужгороде.

В субботу, 4 июля, в Ужгородской больнице скончался главенствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦРО), старший епископ Украинской евангельской церкви Василий Райчинец. Райчинцу было 67 лет. О смерти старшего епископа сообщили на сайте ВСЦРО.

"Члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций высказывают свои соболезнования родным, друзьям, сослужителям и верующим, которыми опекался Василий Райчинец", - говорится в сообщении.

Журналист Анатолий Якобчук уточнил в Facebook, что причиной смерти священнослужителя стала коронавирусная инфекция. Затем он отредактировал сообщение, убрав упоминание о COVID-19.

Ранее СМИ сообщили, что в мэрии Кропивницкого обнаружили коронавирус. Утверждалось, что COVID-19 диагностировали у секретаря городского совета Андрея Табалова. Сейчас медики проводят тестирование контактных лиц.

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