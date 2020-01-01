Пропавшего подростка нашли мертвым в трубе школьной котельной

Юноша пропал еще 22 июня. Его тело нашел отец. Предварительная причина смерти – самоубийство.

В Одесской области в трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень od.npu.gov.ua

В городе Килия Одесской области в 20-метровой трубе школьной котельной обнаружен мертвым 17-летний парень. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Юношу, которого разыскивали как без вести пропавшего, мертвым обнаружил его отец в 20-метровой трубе школьной котельной. Предварительная причина смерти - самоубийство.

Отмечается, что сообщение об исчезновении несовершеннолетнего в полицию поступило 30 июня. На его розыск был ориентирован личный состав полиции региона и общественность.

Сведения по факту исчезновения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".

В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти погибшего.

Ранее в Днепре самоубийство совершил 20-летний студент, выстрелив себе в голову. Его тело первым обнаружил отец и когда прочитал предсмертную записку, то впал в состояние аффекта и нанес себе несколько ножевых ранений в живот.

Также сообщалось, что в Краматорске женщина зарезала себя, предварительно вызвав правоохранителей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet