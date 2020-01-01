Тарифы на электроэнергию повышать не будут

Без повышения социальной защиты, прожиточного минимума и пенсий неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения.

Тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут. Об этом в интервью Радио Свобода заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

"Я хочу успокоить наше население, которое имеет утвержденный тариф на электроэнергию. Он неизменен уже с 2017 года. И, как уже неоднократно подчеркивал премьер-министр, никто не готовит решение о повышении этого тарифа", - сказала глава Минэнерго.

Буславец заверила, что причина тут вовсе не в местных выборах, которые состоятся в октябре. "Без повышения социальной защиты людей, без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения", - отметила чиновница.

Вместе с тем она подчеркнула, что речь идет о неизменности тарифов для населения. В других сегментах рынка есть двусторонние договоры и там свое ценообразование. "Я за рыночные правила, чтобы цена на рынке формировалась таким образом, чтобы она соответствовала сегодняшнему спросу и предложению", - подытожила она.

Как сообщалось, Кабмин и Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг пересмотрят тарифы на электроэнергию для населения. Об этом говорится в антикризисной программе Кабмина, опубликованной 28 мая.

Нардеп заявил об обвале цен на рынке электроэнергии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet