Красный Крест направил гуманитарный груз в Донецк

Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены ГПСУ в КПВВ Новотроицкое.

Красный Крест отправил пять грузовиков гумпомощи на Донбасс dpsu.gov.ua

Международный Комитет Красного Креста направил для помощи жителям Донбасса пять грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщает ГПСУ.

"Гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста проследовал по маршруту Киев-Донецк. Пять грузовых автомобилей с товарами строительного назначения общим весом почти 84 тонны были оформлены на выезд в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 мая Красный Крест отправил на Донбасс почти 20 тонн гуманитарки – гигиенические средства и товары медицинского назначения

А 15 мая Красный Крест отправил в "ЛДНР" 84 тонны гуманитарной помощи. Пять грузовых автомобилей перевозили продуктовые наборы и средства для дезинфекции.

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