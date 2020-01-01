В искусственном водоеме Кривого Рога утонул подросток

Тело погибшего мальчика 2008 года рождения обнаружено на глубине 3 метра и на расстоянии 10 метров от берега.

Вечером 4 июля в Службу спасения поступило сообщение, что в городе Кривой Рог во время купания в искусственном водоеме, расположенном на микрорайоне Солнечный Саксаганского района, на глазах у свидетелей утонул мальчик. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия были обследованы берег и поверхность водоема, одновременно водолазы совершили поисковые работы в толще воды.

“Тело погибшего мальчика, 2008 года рождения обнаружено на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега. Ребенка доставили к берегу и передали работникам судебно-медицинской экспертизы”, - сообщили в пресс-центр ГСЧС.

“К работам привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области”, - сообщили спасатели.

Как сообщалось, на водоемах Украины за 13-14 июня утонули 24 человека, включая трех детей.

С начала лета в Украине утонули свыше 30 детей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet