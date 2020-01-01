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Сутки на Донбассе: боевики пустили в ход тяжелую артиллерию

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ВСУ ответным огнем ликвидировали троих и ранили еще трех сепаратистов, утверждают в штабе со ссылкой на данные разведки.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Генштаб ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 4 июля, и с начала нынешних суток 12 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утреней сводке в воскресенье, 5 июля.

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Указано, что враг применял запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Катериновка, Павлополь, Гнутово и Пищевик.

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ВСУ открывали ответный огонь и за сутки ликвидировали троих и ранили еще трех сепаратистов, утверждают в штабе со ссылкой на данные разведки.

С начала текущих суток противник совершил два обстрела – вблизи Павлополя и Марьинки. Украинские военные не пострадали.

Напомним, в пятницу боевики уничтожили два частных дома в Авдеевке. Оккупанты накрыли огнем тяжелых минометов частный сектор в прифронтовом городе.

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Теги: Донбасс, обстрел, ВСУ, ООС
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Источник: korrespondent.net

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