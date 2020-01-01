Итоги 4 июля: Импотентная власть и киевское побоище

Президент заявил об импотенции властей, не способных убрать затонувший танкер в Одессе; в Киеве две компании устроили массовую драку со стрельбой: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский возмутился ситуацией с затонувшим танкером в Одессе

Многомесячное пребывание затонувшего танкера Delfi на одесском пляже Дельфин показывает неспособность местной власти справиться с этой проблемой. Об этом в субботу, 4 июля, заявил президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Одессу.

“Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто уберите его. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно“, - заявил президент.

В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой

В центре Киева около 4:00 утра в субботу, 4 июля, неизвестные устроили драку со стрельбой. По данным свидетелей, драка возникла на Бессарабский площади.

“Толпа молодых людей устроила драку со стрельбой, есть пострадавшие“, - сообщили очевидцы конфликта.

В полиции заявляют, что в результате пострадали три человека, начато уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия. По предварительным данным, между двумя компаниями возник конфликт, и один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

Позднее на инцидент отреагировал президент Зеленский, потребовав от правоохранителей предотвращать подобные происшествия.

Крымчан с украинским паспортом не будут пускать в Украину

В Федеральной службе безопасности России заявили, что крымчан с российским гражданством не выпустят из Крыма по паспорту Украины. Кроме того, их ждет административный штраф.

В так называемом Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым пояснили, что “гражданин РФ, имеющий еще одно гражданство, рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту“.

Во Львове впервые провели пересадку сердца

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция во Львове и третья в Украине за последние 15 лет. Две предыдущие были в Ковельской районной больницы Волынской области.

В Украине зарегистрирован новый рост заболеваемости Covid-19

По состоянию на 4 июля в Украине подтвердили 914 новых случаев инфицирования Covid-19. Это на 25 больше, чем 3 июля. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса. За все время в Украине зафиксировано 47 677 случаев. 1227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За сутки - 15 человек.