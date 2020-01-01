В Украине остаются подтопленными семь населенных пунктов

Остаются разрушенными 202,5 км автодорог и 95 мостов. Силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек.

По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, на территории западных областей Украины остаются подтопленными семь населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.

Так, подтопления зафиксированы в пяти населенных пунктах Черновицкой области и по одному на Львовщине и в Тернопольской области. В этих регионах подтоплены пять зданий, 19 подвалов, 74 приусадебных участка.

Остаются разрушенными 202,5 км автодорог и 95 мостов. Еще 549 км автодорог и 213 мостов повреждены.

Силами ГСЧС с начала проведения работ спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселено 1 тыс. 324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2 тыс. 565 человек.

В течение суток откачано 7 тыс. 490 м куб. воды (с начала работ – около 354 тыс. м куб.); расчищено 520 м автодорог (с начала работ – 16,359 км), 1,317 км русел рек (с начала работ – 8,964 км); доставлено для населения 4 тыс. 500 л питьевой воды местным жителям (с начала работ – около 42 т).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 377 человек и 117 единиц техники.

Напомним, на прошлой неделе на западе Украины выпало две месячные нормы осадков, что вызвало сильнейшее за десятилетия наводнение.

На днях Верховная Рада выделила дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

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