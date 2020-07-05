Не простим тех, кто помешал морякам защитить Крым – Зеленский

Президент выступил с пламенной речью в День Военно-морских сил Украины.

Украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил, выступая в Одессе на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины в воскресенье, 5 июля.

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“Скажу вам откровенно, мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому“, - отметил Зеленский.

Президент также заявил, что будет делать всё для того, чтобы Военно-морские силы Украины стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью Украины, а украинские моряки чувствовали свою важность для страны и государства.

Наша государственная цель – регулярно наращивать вашу мощь. Мы знаем, как в прошлые годы, во многих смыслах этого слова, Военно-морские силы Украины пытались уничтожить и потопить. Я этого не просто не допущу. Я сделаю всё, чтобы украинский флот был образцом мощи, современности и стал настоящей гордостью Украины. Чтобы мы были морской державой не в далеких воспоминаниях прошлого, а в реальном настоящем и ближайшем будущем, - сказал Зеленский.

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Зеленский обратил внимание, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов украинского флота, происходит восстановление, модернизация и поступление нового вооружения и военной техники.

Напомним, Зеленский возмутился неубранным танкером на пляже в Одессе. Президент предложил действовать радикально, не обращая внимания на юридические нюансы в ситуации с затонувшим танкером.