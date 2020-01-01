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В Славянске рекордное число заражений COVID-19

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В Донецкой области уже подтвердилось 680 случаев коронавируса. Умерли 10 пациентов, 238 – выздоровели.
На Донбассе ухудшается ситуация с COVID-19
На Донбассе ухудшается ситуация с COVID-19

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердился у 81 жителя, из них 72 в городе Славянск. Это новый рекорд, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook в воскресенье, 5 июля.

"+81 новый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в Донецкой области в течение суток. Двое в Черкасской ОТГ (65-летний мужчина и 68-летняя женщина), четверо в Славянском районе (две женщины 59 и 70 лет, 3-летний мальчик и 30-летний мужчина), по одному – в Марьинском районе (37-летняя женщина), Краматорске (мужчина 54 года) и Мариуполе (46-летний мужчина), 72 в Славянске (трое мужчин и 69 женщин)", – написал Кириленко.

По состоянию на вечер 4 июля в Донецкой области подтвердилось 680 случаев COVID-19. 10 пациентов умерли, 238 – выздоровели.

Инфографика: Донецкая ОГА 
 

Ранее сообщалось о массовой вспышке коронавируса в психоневрологическом интернате в Славянске. Среди заболевших десятки медиков.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 823 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 22 человека, выздоровел 221 пациент.

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Теги: Украина, Донецкая область, донбасс, Славянск, заражение, Коронавирус, новости Славянска, Славянск сегодня, новости Донбасса, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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