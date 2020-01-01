В Харькове на парковке сгорело пять машин

Общая площадь пожара составила около 10 кв. м. Предполагаемая причина возгорания автомобилей – поджог.

Последствия пожара на парковке в Харькове ГСЧС

В ночь на воскресенье в Харькове произошел пожар на парковке у дома № 10а по улице Титаренковской. Сгорели четыре автомобиля, сообщает региональное управление ГСЧС 5 июля.

Указано, что информация поступила в 1:39 ночи. На момент прибытия спасателей огнем были охвачены четыре автомобиля. Горел моторный отсек и салон Honda Accord, а также моторные отсеки автомобилей Volkswagen Golf, Renault Trafic и двух автомобилей Hyundai Tucson.

Кроме того, еще у двух автомобилей Honda и Kia огнем были повреждены бамперы и фары. Общая площадь пожара составила около 10 кв. м.

Уже в 1:53 пожар был локализован, а в 02:10 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара – поджог.

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Ранее в Соломенском районе Киева на улице Радченко произошел пожар, который полностью уничтожил два автомобиля и повредил еще один.

Также сообщалось, что в Китае сгорел грузовик с тысячами iPhone. Часть гаджетов модели 11 и 11 Pro Max сгорела, а часть похитили.

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