Названы регионы, где нельзя смягчать карантин

В Минздраве перечислили регионы, где эпидемическая ситуация остается напряженной.

По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Согласно расчетам эпидемиологов Минздрава, если ситуация в регионе не отвечает хотя бы одному из четырех основных критериев, смягчать карантин нельзя. К таким критериям относятся уровень загрузки больничных коек (не должен превышать 50%), количество проводимых ПЦР-тестов (не менее 24 на 100 тысяч населения), количество выявленных больных среди протестированных (не более 11%) и темпы прироста новых больных (не более 10%).

Согласно этим критериям к ослаблению карантинных мер не готовы:

г. Киев (слишком высокий прирост),

Волынская (много больных среди протестированных),

Донецкая (мало тестов и высокий прирост больных),

Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),

Ивано-Франковская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),

Читай также: Минобразования ищет замену дистанционной учебе Львовская (много больных среди протестированных),

Львовская (много больных среди протестированных), Одесская (мало тестов),

Ровенская (много больных среди протестированных),

Черниговская (мало тестов).

Примечательно, что в этом списке отсутствует Черновицкая область, которое долгое время оставалась лидером как по числу зараженных, так и по динамике распространения коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19.