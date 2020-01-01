Названы регионы, где нельзя смягчать карантин
По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Согласно расчетам эпидемиологов Минздрава, если ситуация в регионе не отвечает хотя бы одному из четырех основных критериев, смягчать карантин нельзя. К таким критериям относятся уровень загрузки больничных коек (не должен превышать 50%), количество проводимых ПЦР-тестов (не менее 24 на 100 тысяч населения), количество выявленных больных среди протестированных (не более 11%) и темпы прироста новых больных (не более 10%).
Согласно этим критериям к ослаблению карантинных мер не готовы:
- г. Киев (слишком высокий прирост),
- Волынская (много больных среди протестированных),
- Донецкая (мало тестов и высокий прирост больных),
- Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),
- Ивано-Франковская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),
Читай также: Минобразования ищет замену дистанционной учебеЛьвовская (много больных среди протестированных),
- Одесская (мало тестов),
- Ровенская (много больных среди протестированных),
- Черниговская (мало тестов).
Примечательно, что в этом списке отсутствует Черновицкая область, которое долгое время оставалась лидером как по числу зараженных, так и по динамике распространения коронавируса.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19.