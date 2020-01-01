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Названы регионы, где нельзя смягчать карантин

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В Минздраве перечислили регионы, где эпидемическая ситуация остается напряженной.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук ОП

По состоянию на воскресенье, 5 июля, Киев и 8 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для смягчения карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Согласно расчетам эпидемиологов Минздрава, если ситуация в регионе не отвечает хотя бы одному из четырех основных критериев, смягчать карантин нельзя. К таким критериям относятся уровень загрузки больничных коек (не должен превышать 50%), количество проводимых ПЦР-тестов (не менее 24 на 100 тысяч населения), количество выявленных больных среди протестированных (не более 11%) и темпы прироста новых больных (не более 10%).

Согласно этим критериям к ослаблению карантинных мер не готовы:

  • г. Киев (слишком высокий прирост),
  • Волынская (много больных среди протестированных),
  • Донецкая (мало тестов и высокий прирост больных),
  • Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),
  • Ивано-Франковская (много больных среди протестированных и  слишком высокий прирост),

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    Львовская (много больных среди протестированных),
  • Одесская (мало тестов),
  • Ровенская (много больных среди протестированных),
  • Черниговская (мало тестов).

Примечательно, что в этом списке отсутствует Черновицкая область, которое долгое время оставалась лидером как по числу зараженных, так и по динамике распространения коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19.

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Теги: карантин, Минздрав, коронавирус
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