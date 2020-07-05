Вернем все наши территории – Зеленский

У главы государства есть мощный заряд силы и веры в то, что у украинцев "все обязательно получится".

Президент Владимир Зеленский поздравил города Краматорск и Славянск с шестой годовщиной освобождения от незаконных вооруженных формирований и пообещал, что Украина вернет все свои территории. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в воскреснье, 5 июля.

"Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", – сказал глава государства в ходе участия в торжествах ко Дню Военно-морских сил Украины в Одессе.

Зеленский отметил, что у него есть мощный заряд силы и веры в то, что "все у нас обязательно получится".

"Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую и неделимую, могучую и непобедимую Украину", – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал военных моряков "супергероями". Он пообещал, что военный флот будет образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet