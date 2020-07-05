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Вернем все наши территории – Зеленский

Комментариев: 3
У главы государства есть мощный заряд силы и веры в то, что у украинцев "все обязательно получится".
Владимир Зеленский поздравил украинцев с двойным праздником
Владимир Зеленский поздравил украинцев с двойным праздником
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил города Краматорск и Славянск с шестой годовщиной освобождения от незаконных вооруженных формирований и пообещал, что Украина вернет все свои территории. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в воскреснье, 5 июля.

"Сегодня у нас двойной праздник. Ведь, кроме Дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии и с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с востока. Низкий поклон каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", – сказал глава государства в ходе участия в торжествах ко Дню Военно-морских сил Украины в Одессе.

Зеленский отметил, что у него есть мощный заряд силы и веры в то, что "все у нас обязательно получится".

"Мы вернем всех наших людей. Вернем все наши территории. Вернем веру в правду и справедливость. Мы вернем мирную, единую и неделимую, могучую и непобедимую Украину", – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал военных моряков "супергероями". Он пообещал, что военный флот будет образцом мощности, современности и настоящей гордостью Украины.

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Теги: Украина, донбасс, Краматорск, Славянск, Владимир Зеленский, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    05.07.2020, 12:41
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Человек, который видит "мир в глазах" Xyйлa, собирается что-то вернуть?
ЗЕленомойский    05.07.2020, 12:39
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Ты хотя бы верните стратегические объекты страны ( включая Запорож. Сич ), которые продал иностранным государствм , включая окупанту России.
ЗЕленомойский    05.07.2020, 12:37
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Тебе уже давно никто не верит, балабол .
Это даже не смешно. плкать надо от твоего президенства.
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