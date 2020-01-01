Глава Минздрава признался, что его беспокоит в ситуации с COVID-19

В Минздраве назвали тревожные аспекты в ситуации с распространением коронавируса в Украине.

Министерство здравоохранения очень обеспокоено тем, что в Украине продолжает расти количество госпитализированных с коронавирусом людей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга в воскресенье, 5 июля.

Читай также: Названы регионы, где нельзя смягчать карантин

“Вы видите, что у нас не снижается количество заболеваний. Каждый день мы фиксируем более 800-900 заболеваний коронавирусной болезнью. И что еще очень важно - (растет – ред.) количество людей, которых госпитализируют, которым нужна помощь в условиях стационара. Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство“, - заявил министр.

По словам Степанова, динамика распространения коронавируса за последний месяц показывает, что количество госпитализаций с пневмониями из-за коронавируса растет.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявлено 823 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За весь период с начала пандемии в Украине подтверждены 48500 случаев COVID-19.