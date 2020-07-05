Во время страшного декабрьского пожара в одесском колледже преподавательница и пожарный помогали выводить студентов, но сами не спаслись.

Зеленский наградил званием Героя Украины двух человек: Обоих посмертно

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Зеленский наградил званием Героя Украины двух человек: Обоих посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины и орденом “Золотая звезда“ погибших при спасении людей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса преподавательницу Анну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Шатохина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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“Мы отмечаем званием Герой Украины и орденом “Золотая звезда“, к сожалению, посмертно, за отвагу при спасении людей во время пожара в Одесском колледже преподавательницу Анну Леонидовну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Николаевича Шатохина“, - сказал Зеленский.

Также президент вручил государственные награды по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. В частности, орденом “За мужество“ III степени награждены старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан.

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Медалью “За воинскую службу Украине“ награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан II ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина. Медалью “Защитнику Отечества“ награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кадимский.

Напомним, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Общее число погибших составило 16 человек.