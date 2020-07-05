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Зеленский наградил званием Героя Украины двух человек: Обоих посмертно

Комментариев: 4
Во время страшного декабрьского пожара в одесском колледже преподавательница и пожарный помогали выводить студентов, но сами не спаслись.
Зеленский наградил званием Героя Украины двух человек: Обоих посмертно
© president.gov.ua
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Зеленский наградил званием Героя Украины двух человек: Обоих посмертно
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины и орденом “Золотая звезда“ погибших при спасении людей в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса преподавательницу Анну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Шатохина. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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“Мы отмечаем званием Герой Украины и орденом “Золотая звезда“, к сожалению, посмертно, за отвагу при спасении людей во время пожара в Одесском колледже преподавательницу Анну Леонидовну Бортюк и командира пожарно-спасательного отряда Сергея Николаевича Шатохина“, - сказал Зеленский.

Также президент вручил государственные награды по случаю Дня Военно-Морских сил Украины. В частности, орденом “За мужество“ III степени награждены старший мичман Андрей Марчук и старшина Владимир Сорочан.

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Медалью “За воинскую службу Украине“ награждены капитан Сергей Волынский, капитан Ярослав Волянский, капитан II ранга Алексей Корецкий и лейтенант Роман Сухина. Медалью “Защитнику Отечества“ награждены старшина Андрей Вакуленко и капитан I ранга Роман Кадимский.

Напомним, утром 4 декабря 2019 года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Общее число погибших составило 16 человек.

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Теги: пожар, Одесса, колледж, Герой Украины, Зеленский, президент
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Комментариев (4)
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ЗЕленомойский    05.07.2020, 13:37
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Он готов наградить всех Укаинцев, посмертно.
Путин-Xyйло    05.07.2020, 14:13
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
И на корпоратив...
Muzobozz    05.07.2020, 13:28
Оценка:  -4
Muzobozz
Это звание последние 6 лет власти полностью дискредитировали.
Путин-Xyйло    05.07.2020, 14:12
Оценка:  0
Путин-Xyйло
В последний год разве что.
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