Венгрия закрыла три пункта пропуска – ГПСУ

На границе Украины и Венгрии работают только пункты пропуска Берегшурань – Лужанка и Захонь – Чоп.

Из Украины в Венгрию можно попасть только через два пункта пропуска Госпогранслужба Украины

Власти Венгрии разрешают транзит через свою территорию только через два пункта пропуска на границе с Украиной. Об этом предупредили венгерские пограничники, сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 5 июля.

"С 14:00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска Берегшурань – Лужанка и Захонь – Чоп (Тиса)", – говорится в сообщении.

Как известно, на границе Украины и Венгрии есть еще три пункта пропуска – Вилок-Тисабеч, Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. По какой причине они сейчас закрыты – не указано.

Напомним, 29 июня сообщалось, что Венгрия открыла все пункты пропуска на границе с Украиной.

Ранее на этой неделе Польша вернула обязательный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины. Соответствующее распоряжение было опубликовано 2 июля на сайте МИД Польши.

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