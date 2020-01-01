В Украине еще 17 военных заразились коронавирусом

На самоизоляции находятся 522 военнослужащих. У 109 она заканчивается в ближайшие трое суток.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19. Всего болеют 168 человек, сообщает Командование медицинских сил ВСУ в воскресенье, 5 июля.

"Из них, в учреждениях здравоохранения находится шесть человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона – четверо военнослужащих, лазарет воинской части Львовской области – двое военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", – говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 11 человек (Львовская область – шесть военнослужащих и один работник ВСУ, Киевская – двое военнослужащих, Хмельницкая и Тернопольская – по одному военнослужащему). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели 377 военных, летальных случаев – пять. На самоизоляции находятся 522 человека. У 109 человек она заканчивается в ближайшие трое суток.

Накануне сообщалось об 11 случаях заболевания коронавирусом в ВСУ. Тогда на самоизоляции находились 478 человек.

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