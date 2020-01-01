Благодаря украинскому консулу у граждан появились мыло, бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы.

В Грецию не пропустили группу из 17 украинских граждан в связи с действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сказал директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает РБК-Украина в воскресенье, 5 июля.

"Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение", – рассказал Погорельцев.

По его словам, посольство Украины в Греции начало заниматься украинцами после того, как стало известно об инциденте. Завтра в МИД обещают предоставить развернутый комментарий по этому поводу.

"Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой, с точки зрения эпидемиологической ситуации, период планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или иную иностранную страну", – резюмировал Погорельцев.

Одна из задержанных пассажирок Анна Валевская подтвердила в Facebook, что к ним пустили консула.

"Украинский консул только что лично посетил нас. Благодаря ему, у нас теперь есть мыло, одна бутылка с антисептиком, вода, туалетная бумага и матрасы", – написала она в соцсети.

Она добавила, что компания Wizzair передала для своих пяти пассажиров бутерброды и воду. Ryanair пока не отреагировал.

Cмотрите фотогалерею: МИД отреагировал на задержание украинцев в Греции

Ранее стало известно, что в Афинах задержали 17 украинцев, которые прибыли двумя авиарейсами из Киева. Их в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта, и разместили в камерах, в том числе детей.

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