ГСЧС предупреждает о новом наводнении на западе страны

Осадки, которые должны выпасть в течение этих выходных, могут вызвать новые подтопления по берегам рек.

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в Украине в связи с сильными дождями. В отдельных районах реки могут подтопить дома и хозяйственные объекты. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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“По данным Укргидрометцентра, 5-6 июля на р. Припять … при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1-3 см в сутки возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в с. Подгорье (Ратневский р-н, Волынская обл.)“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ожидаемыми значительными осадками в горной части страны, в течение 4-5 июля, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над нормальными уровнями. В местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.

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Кроме того, в течение 4-5 июля ожидается подъем уровней воды:

в Днестре на участке Раздел-Журавно на 1,3 - 1,8 м, местами возможен выход воды на пойму;

на реке Стрвяж возле с.Лука (Самборский р-н Львовской обл.) на 2,5 - 3,5 м.

На фоне повышенной водности, затопления поймы, с/х угодий, возможно достижение отметок начального затопления отдельных гособъектов и домов, приречной инфраструктуры, - предостерегают в ГСЧС.

Напомним, после наводнения, случившегося в Западной Украине в конце июня, до сих пор остаются подтопленными семь населенных пунктов. Также остаются разрушенными 202,5 км автодорог и 95 мостов.