В Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины

За проходом кораблей и пролетом морской авиации с борта флагманского фрегата наблюдал президент Зеленский.

В акватории Одессы в День ВМС прошли катера украинского флота, летали военные вертолеты. Президент Зеленский наблюдал за прохождением с борта флагмана “Гетьман Сагайдачный“. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По акватории прошли катера морской охраны, артиллерийские катера, учебные катера с курсантами на борту и пролетели военные вертолеты с украинским флагом. Военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по помощи терпящему бедствие судну.

Также возложением венка и минутой молчания была почтена память погибших военных моряков.

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Президент Владимир Зеленский наблюдал за прохождением с борта флагманского фрегата “Гетьман Сагайдачний“. Само же мероприятие проходило в закрытом режиме: зрителей не было причине эпидемии коронавируса.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины в Одессе. Украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать, заявил президент.