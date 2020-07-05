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В Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины

Комментариев: 2
За проходом кораблей и пролетом морской авиации с борта флагманского фрегата наблюдал президент Зеленский.
В Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины
© facebook.com/president.gov.ua/
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В Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины
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В акватории Одессы в День ВМС прошли катера украинского флота, летали военные вертолеты. Президент Зеленский наблюдал за прохождением с борта флагмана “Гетьман Сагайдачный“. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По акватории прошли катера морской охраны, артиллерийские катера, учебные катера с курсантами на борту и пролетели военные вертолеты с украинским флагом. Военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по помощи терпящему бедствие судну.

Также возложением венка и минутой молчания была почтена память погибших военных моряков.

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Президент Владимир Зеленский наблюдал за прохождением с борта флагманского фрегата “Гетьман Сагайдачний“. Само же мероприятие проходило в закрытом режиме: зрителей не было причине эпидемии коронавируса.

Напомним, президент Владимир Зеленский выступил на торжествах по случаю Дня Военно-морских сил Украины в Одессе. Украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать, заявил президент.

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Теги: парад, ВМС, день военно-морских сил всу
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Комментариев (2)
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Muzobozz    05.07.2020, 15:35
Оценка:  -1
Muzobozz
Пир во время чумы.
Woodbrother    05.07.2020, 15:40
Оценка:  0
Woodbrother
Это у вас на россии чума, с засекреченными в мирное время потерями Чудесный закон едрисня приняла в свое время
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