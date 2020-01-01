Названа причина низкой смертности от COVID-19 в Украине

Заслуги "наших специалистов", о которых рассказывали в Минздраве, оказались ни при чем.

Украинский штамм коронавируса отличается от китайского, он менее агрессивен. Об этом сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных болезней НМУ имени А.А. Богомольца Оксана Выговская, пишет “Главред“.

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“Возбудитель коронавирусной болезни COVID-19 мутирует и особенность его мутации в том, что возникает много его вариаций (серотипов). Есть серотипы более агрессивные, которые вызывают более тяжелые болезни, высокую частоту осложнений (в начале пандемии), и есть относительно легкие“, — рассказала медик.

По словам Выговской, в Украине коронавирус изначально был завезен из Австрии, Франции и Германии. Серотипы этого вируса отличаются от тех, что были в Китае.

К счастью, серотипы у нас европейские, но не из Италии, чего мы боялись, потому что там они как раз агрессивные. И поскольку серотипы, которые были завезены, более слабые, поэтому клиническая картина наших пациентов протекает легче, меньше частота развития осложнений, меньше тяжелых и критических пациентов, меньше больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, — пояснила она.

Напомним, ранее в Минздраве похвастались низкой смертностью от COVID-19 в Украине. Министр Степанов заявил, что лучшие, чем в Европе показатели, являются заслугой “наших специалистов“.