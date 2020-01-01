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Мощный ливень затопил Черкассы: Опубликованы впечатляющие кадры

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Менее чем за час на город вылилась половина месячной нормы осадков.
Мощный ливень затопил Черкассы: Опубликованы впечатляющие кадры
© 18000.com.ua
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Мощный ливень затопил Черкассы: Опубликованы впечатляющие кадры
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Вечером 4 июля на Черкасскую область обрушились мощные ливни. От дождя с градом пострадал областной центр, в особенности микрорайон Мытниця и Юго-Западный район, где наблюдались подтопления инфраструктуры.

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Как пишет местный ресурс “18000“, за 40 минут в городе зарегистрировали более 31 мм осадков, что составляет около 40% месячной нормы. Ливень сопровождался шквальным ветром и градом.

Гроза и град также заметно снизили температуру воздуха в Черкассах. Если днем в областном центре стояла жара в 32 градуса, то после стихии к 9 часам вечера воздух остыл до 19,5 градусов.

Отмечается, что после ливня в местами образовались огромные лужи, в которых резвились дети. Автомобилисты же массово теряли номерные знаки в скрытых под водой выбоинах.

Напомним, ГСЧС предупреждает о новом наводнении на западе страны. Осадки, которые должны выпасть в течение этих выходных, могут вызвать новые подтопления по берегам рек.

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Теги: ливень, наводнение, Черкассы
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