"Чувствую себя униженным" – Зеленский, пообщавшись с ветеранами АТО

В Одессе президент встретился с ветеранами и семьями погибших, которые рассказали ему о своих жалобах.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область пообщался с представителями ветеранских общественных организаций, выслушав их замечания по социальному обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Так, ветеран боевых действий в Донбассе Александр Голопотелюк рассказал о проблеме установления в Одессе мемориалов в честь погибших героев.

В Одессе на седьмой год войны нет мемориального памятника или надлежащего мемориала ветеранам российско-украинской войны, - сказал он.

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В ответ на это глава государства призвал местные власти Одессы приобщиться к решению этого вопроса.

Председатель Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации.

Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат, - сказал Зеленский.

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Также ветераны призвали создать в Одесской области центр психологической реабилитации для бывших бойцов.

Председатель общественной организации “Сердца матерей Одесской области“ Светлана Кириллова, сын которой погиб в Донбассе, поставила вопрос справедливого обеспечения семей павших героев.

Наши дети шли в 2014 году на войну добровольцами, которые заключили контракты. Но заработная плата военных на тот момент составляла две тысячи гривен. Я воспитываю внука, сына погибшего. Пенсия – 3200 гривен, прожить на это невозможно. Нам начисляется минимальная пенсия. Сейчас совсем другая зарплата у военнослужащих, поэтому сейчас родители и дети получают другую пенсию. Это несправедливо, - сказала она.

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Президент подчеркнул, что такую ​​вопиющую несправедливость необходимо исправить.

Также президент поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю облгосадминистрации заняться этими проблемами и “продемонстрировать их результативное решение и ни в коем случае не игнорировать людей“.

Напомним, Президент выступил с речью по случаю шестой годовщины освобождения Славянска и Краматорска. В ближайшее время Украина будет мирной, заявил Зеленский.