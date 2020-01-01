В Харькове побит температурный рекорд 1954 года

Накануне вечером температура в городе поднялась до 36°С. При этом абсолютный максимум июля был зафиксирован в Харькове в 1931 году - 38,8°С.

В Харькове накануне жара поднялась до 36°С и побила рекорд, зафиксированный в этот день 66 лет назад. Об этом заявила заведующая сектором Харьковского Гидрометцентра Валентина Муратова, передает Укринформ в воскресенье, 5 июля.

"Действительно, вчера жара в Харькове в 36° побила рекорд на эту дату в 1954 году - 35,2°", - сказала Муратова.

При этом абсолютный максимум июля - 38,8° с плюсом - был зафиксирован в Харькове в 1931 году.

"Насчет прогноза на сегодня, 5 июля, то, наверное, будет очередной рекорд на эту дату. Так, по области ожидалось плюс 33-38°, по Харькову - 34-36°. Но, обратите внимание, по состоянию на 13:00 температура в Харькове уже плюс 35°, хотя в 1970-м году была 33,8°", - добавила Муратова.

По словам эксперта, аномальная жара пришла в Харьков из Средней Азии и будет держаться еще два дня. В среду, 8 июля, ее должен сменить холодный фронт с запада, который принесет дожди и грозы и понижение температуры до плюс 25-30°.

Напомним, что на Херсонщине прогнозируют жару до 42°. Метеорологи присвоили грядущей жаре третий уровень опасности. Три дня в области температура будет превышать 40 градусов по Цельсию.

Также сообщалось, что жара в Киеве побила четыре рекорда. В Киеве за 10 и 11 июня установлены сразу четыре температурных рекорда, превышены показатели за 140 лет.

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