В Новой Каховке горит жилая пятиэтажка: Появились страшные кадры

Пожар охватил всю крышу дома и несколько квартир на пятом и четвертом этажах.

В городе Новая Каховка Херсонской области масштабный пожар в многоэтажке. Об этом сообщают местные СМИ и соцсети.

Читай также: Близ киевского аэропорта “Жуляны” разбушевался пожар

По информации ресурса “Новая Каховка.City“, пожар в пятиэтажке начался около 15:00. Пламя быстро охватило всю шиферную крышу старого здания.

Популярный городской Телеграм-канал “Teza“ сообщает, что сначала возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже многоэтажки на ул. Букина, 20, а затем пламя перекинулось на шиферная крыша. При этом утверждается, что мужчина намеренно поджег собственную квартиру после ссоры с женой. Полиция его уже задержала. Правда, сам жилец квартиры, ставшей источником пожара, утверждает, что спал, когда начался пожар.

Читай также: Ночью в Днепре горело общежитие

Позднее появилась информация, что огонь спустился уже на четвертый этаж здания. Местные жители сообщают, что весь дом охвачен пламенем.

В то же время спасатели говорят о том, что пожар удалось взять под контроль.

На месте происшествия работают 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ДСНС Юрием Гатиловым. Люди из дома эвакуированы, пострадавших, в настоящее время, не обнаружено. Пожар локализован в 16:16 ч. Продолжается тушение, - написал на своей странице в Фейсбук начальник Главного управления ГСЧС в Херсонской области Сергей Черный.

Напомним, в Харькове на парковке сгорело пять машин. Общая площадь пожара составила около 10 кв. м. Предполагаемая причина возгорания автомобилей – поджог.