В Киевской области 27 новых случаев коронавируса за сутки

Среди выявленных больных 26 взрослых и один ребенок. Также накануне госпитализировали одного человека с COVID-19.

В Киевской области количество выявленных случаев коронавируса достигло 2774. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в воскресенье, 5 июля.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 5 июля 2020 на 9:00 официально подтверждено 2774 случаев заболевания коронавирусом. В том числе в 233 ребенка и в 496 медицинских работников", - сказано в сообщении.

За сутки выявлено 27 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у одного ребенка в возрасте 6 лет (м. Ирпень) и в 26 взрослых (пгт. Бородянка - 16 м. Ирпень 3, м. Обухов - 1, м. Мироновка - 1, Киево-Святошинский район - 2 (г. Боярка - 1, с. Святопетровское - 1), Васильковский район - 1 (с. Руликов), Мироновский район - 1 (с. Пустовиты), Бориспольский район - 1 (с. Воронков). Из них один человек госпитализирован и находится на стационарном лечении, остальные 26 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

Отмечается, что с начала эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 567 человек (продолжают лечение 127 человек), на самоизоляции (под наблюдением) - 2207 человек. Выздоровели 1510 человек, в том числе 130 детей.

В то же время за период пандемии умерло 53 больных. За сутки умерло двое больных с подтвержденным COVID-19 (женщина в возрасте 58 лет, Боярка Киево-Святошинского района и мужчина в возрасте 71 года, в Белой Церкви).

Напомним, что в Украине 823 заражения и 22 умерших за сутки. Среди лидеров по количеству новых случаев инфицирования Львовская область, Закарпатье и Донбасс.

Также Киев и восемь областей не могут смягчать карантин. Переход регионов к следующему этапу карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации определенным критериям.

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