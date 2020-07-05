Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин работает над пилотным проектом закрытия шахт

Комментариев: 4
Украинские шахты планируют закрыть, используя опыт Германии. Главный вопрос состоит в обеспечении рабочими местами шахтеров.
Кабмин разрабатывает пилотный проект закрытия шахт в Украине
Кабмин разрабатывает пилотный проект закрытия шахт в Украине
АР (архивное фото)

Кабмин работает над пилотным проектом закрытия шахт в Украине, используя немецкий опыт. Об этом заявила врио министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью Радио Свобода в воскресенье, 5 июля.

По ее словам, шахта является единственным предприятием в более 60 так называемых моногородах Украины, поэтому нужно решить вопрос обеспечения рабочими местами шахтеров, которые потеряют работу.

"Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже на сегодня есть договоренности с немецкой стороной", - пояснила Буславец.

Чиновница добавила, что Кабмин с помощью немецких представителей выберет по определенным критериям моногород, в котором в рамках пилотного проекта закроют шахты.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уголь станет основным в энергетике. Правительство приняло решение о приоритетности закупок угля отечественных госшахт для производства электроэнергии.

Также Шмыгаль и Меркель обсудили участие Германии в пилотном проекте по трансформации угольных регионов в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: шахты, Кабинет Министров, Кабмин Украины, шахтеры, шахта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
tamarakoren    05.07.2020, 18:22
Оценка:  -2
tamarakoren
Постучали касками? вас легче закрыть,чтобы потом миллионы з/п не платить.А уголь герус в раше закупит.Вы же не лохи,знали за что голосовали в 2019?
drozdikus    05.07.2020, 18:31
Оценка:  -1
drozdikus
Лошица к чему твой спичь?
.
tamarakoren    05.07.2020, 18:48
Оценка:  0
tamarakoren
чтобы ты,осёл вислоухий,знал что скоро х@й сосать будешь!
Vixerunt    05.07.2020, 18:31
Оценка:  0
Vixerunt
от угля надо полностью отказываться; на дворе 2020 год а не 1860, сколько можно эти камни сжигать, за которыми приходится ещё лазить 1500 м под землю рискуя жизнями.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь