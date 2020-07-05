Украинские шахты планируют закрыть, используя опыт Германии. Главный вопрос состоит в обеспечении рабочими местами шахтеров.

Кабмин работает над пилотным проектом закрытия шахт в Украине, используя немецкий опыт. Об этом заявила врио министра энергетики Украины Ольга Буславец в интервью Радио Свобода в воскресенье, 5 июля.

По ее словам, шахта является единственным предприятием в более 60 так называемых моногородах Украины, поэтому нужно решить вопрос обеспечения рабочими местами шахтеров, которые потеряют работу.

"Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже на сегодня есть договоренности с немецкой стороной", - пояснила Буславец.

Чиновница добавила, что Кабмин с помощью немецких представителей выберет по определенным критериям моногород, в котором в рамках пилотного проекта закроют шахты.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уголь станет основным в энергетике. Правительство приняло решение о приоритетности закупок угля отечественных госшахт для производства электроэнергии.

Также Шмыгаль и Меркель обсудили участие Германии в пилотном проекте по трансформации угольных регионов в Украине.

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