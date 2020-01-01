Жильцов горевшего дома в Новой Каховке отселят
Людей из пострадавших квартир планируют отселить. Власти области обещают помочь с ликвидацией последствий пожара.
Жителей квартир, пострадавших из-за пожара в многоэтажке в Новой Каховке, отселят. Об этом заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook в воскресенье, 5 июля.
Гусев говорит, что предварительной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем. Также не исключают версию умышленного поджога.
"Областные власти окажут всю необходимую помощь в ликвидации последствий пожара", - подчеркнул чиновник.
Напомним, что ранее сегодня в Новой Каховке произошел пожар в многоэтажке. В здании горит крыша, работают спасатели. Жителей дома эвакуировали, жертв и пострадавших пока нет.
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