Сепаратисты пять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Позиции украинских военных обстреливали из гранатометов и пулеметов возле Новотроицкого, Павлополя, Марьинки и Хутора Вольного.

Сепаратисты на Донбассе пять раз обстреляли позиции ВСУ Минобороны Украины

В зоне ООС на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 5 июля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток вблизи Павлополя сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже противник обстрелял позиции в пригороде Марьинки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы были зафиксированы у Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север сепаратисты применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольный.

Напомним, что накануне на Донбассе сепаратисты провели 12 обстрелов, ранен один боец. ВСУ ответным огнем ликвидировали троих и ранили еще трех сепаратистов, утверждают в штабе со ссылкой на данные разведки.

Также сообщалось, что днем ранее на Донбассе зафиксировали 20 вражеских обстрелов. Тогда также был ранен один украинский военный.

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