Зеленский рассказал о ликвидации аварии танкера Delfi
Ориентировочная дата ликвидации аварии танкера Delfi в Одессе - 20 июля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 5 июля.
"Последствия аварии танкера Delfi - одно из самых проблемных вопросов. Министерство инфраструктуры готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов, все государственные службы окажут необходимую поддержку. Работы по ликвидации надо было начинать еще в ноябре 2019 года", - сказано в заявлении.
Зеленский добавил, что "судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере".
"20 июля - это ориентир. Если не будет результата, этим должны заняться правоохранительные органы. Кто-то должен нести ответственность", - резюмировал президент.
Напомним, что Зеленский возмутился в Одессе ситуацией с танкером. Президент предложил действовать радикально, не обращая внимания на юридические нюансы в ситуации с затонувшим танкером.
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