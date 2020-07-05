Зеленский рассказал о ликвидации аварии танкера Delfi

Владимир Зеленский назвал ориентировочную дату начала ликвидации, а также заявил, что "судовладелец показал свою безответственность".

Зеленский высказался о ликвидации аварии танкера в Одессе Думская

Ориентировочная дата ликвидации аварии танкера Delfi в Одессе - 20 июля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram в воскресенье, 5 июля.

"Последствия аварии танкера Delfi - одно из самых проблемных вопросов. Министерство инфраструктуры готово обеспечить круглосуточное подводное освещение и работу водолазов, все государственные службы окажут необходимую поддержку. Работы по ликвидации надо было начинать еще в ноябре 2019 года", - сказано в заявлении.

Зеленский добавил, что "судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере".

"20 июля - это ориентир. Если не будет результата, этим должны заняться правоохранительные органы. Кто-то должен нести ответственность", - резюмировал президент.

Напомним, что Зеленский возмутился в Одессе ситуацией с танкером. Президент предложил действовать радикально, не обращая внимания на юридические нюансы в ситуации с затонувшим танкером.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что затонувший в районе одесского пляжа Дельфин танкер Delfi останется там до сентября.

По словам Труханова, судовладелец лишь сейчас приступил к ликвидации последствий аварии, которая неоднократно приводила к разливу дизельного топлива в море.

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