Горящую крышу многоэтажки в Новой Каховке потушили
Спасатели ликвидировали пожар на крыше многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 5 июля.
Пожар на крыше пятиэтажке тушили семь отделений пожарной службы. Огонь ликвидировали в 18:40 на площади около 2 тысяч квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
В свою очередь пресс-служба полиции сообщает, что причастный к пожару задержан.
По информации правоохранителей, мужчина употреблял дома спиртное, после чего решил закурить на диване, но уснул. Мужчину разбудили соседи, которые ворвались в квартиру, услышав сильный запах дыма.
Теперь полиция возбудила уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения объектов ЖКХ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Напомним, что ранее сегодня в Новой Каховке произошел пожар в многоэтажке. В здании горит крыша, работают спасатели. Жителей дома эвакуировали, жертв и пострадавших пока нет.
Также сообщалось, что жильцов горевшего дома в Новой Каховке отселят. Людей из пострадавших квартир планируют отселить. Власти области обещают помочь с ликвидацией последствий пожара.
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