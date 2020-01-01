Горящую крышу многоэтажки в Новой Каховке потушили

В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели устанавливают причины возгорания, говорят в ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар на крыше многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 5 июля.

Пожар на крыше пятиэтажке тушили семь отделений пожарной службы. Огонь ликвидировали в 18:40 на площади около 2 тысяч квадратных метров. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В свою очередь пресс-служба полиции сообщает, что причастный к пожару задержан.

По информации правоохранителей, мужчина употреблял дома спиртное, после чего решил закурить на диване, но уснул. Мужчину разбудили соседи, которые ворвались в квартиру, услышав сильный запах дыма.

Теперь полиция возбудила уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения объектов ЖКХ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, что ранее сегодня в Новой Каховке произошел пожар в многоэтажке. В здании горит крыша, работают спасатели. Жителей дома эвакуировали, жертв и пострадавших пока нет.

Также сообщалось, что жильцов горевшего дома в Новой Каховке отселят. Людей из пострадавших квартир планируют отселить. Власти области обещают помочь с ликвидацией последствий пожара.

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