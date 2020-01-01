Один детский лагерь откроется в тестовом режиме

Учреждение буде работать с соблюдением всех карантинных требований, при этом все остальные лагеря пока будут закрыты.

В Украине в тестовом режиме откроют один детский лагерь dpchas.com.ua

Детский лагерь в Херсонской области заработает в тестовом режиме. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на телеканале Украина 24 в воскресенье, 5 июля.

Минздрав прописал специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.

"Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - сказал Ляшко.

Тем не менее, работа других детских лагерей запрещена до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.

"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - резюмировал Ляшко.

Ранее Ляшко рассказал, почему Украина не может преодолеть коронавирус. Рост числа инфицированных напрямую зависит от смягчения карантина и восприятия людьми адаптивного карантина как отмену всех ограничений.

Также сообщалось, что Киев и восемь областей не могут смягчать карантин. Переход регионов к следующему этапу карантина возможен только при условии соответствия эпидситуации определенным критериям.

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