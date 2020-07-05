МОЗ развеяло еще один миф о коронавирусе

В министерстве ответили на расхожее утверждение о том, что коронавирус якобы может передаваться через обувь.

COVID-19 нельзя заразиться через обувь, так как она не контактирует с дыхательными путями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 5 июля.

"Очередной миф, который распространился из-за отсутствия правдивых данных: коронавирус передается через обувь. Но обувь не контактирует с дыхательными путями, поэтому сняв ее и помыв руки, можно не беспокоиться о заражении", - сказано в сообщении.

В министерстве все же рекомендуют гражданам дома менять уличную обувь на домашнюю, особенно если в семье есть маленькие дети.

Мифы о коронавирусе: что не нужно делать

Напомним, что ранее ВОЗ развенчала мифы о коронавирусе. Вокруг коронавируса сложилось множество ложных представлений. В ВОЗ ответили на ряд из них.

COVID-19 из-за 5G. Теории заговора о коронавирусе

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