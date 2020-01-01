Флот Украины первым в мире получит катера Mark VI

Часть американских катеров с ракетными комплексами на борту отправят в Азовское море для усиления безопасности.

Украина получит от США 16 катеров типа Mark VI, часть из которых отправят в Азовское море для усиления обороноспособности. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию Думская.

Неижпапа отметил, что "кроме как Украине, их (катера) еще никому даже не предлагали - это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели - как поэтапно развивать ВМС Украины".

Ценность Mark VI командующий объяснил тем, что это самые современные катера с ракетными комплексами на борту.

"Это универсальная платформа, на ней можно установить оружие и оборудование по нескольким направлениям, начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника", - добавил он.

Среди первоочередных задач Неижпапа назвал обучение профессиональному управлению новыми боевыми единицами.

Ранее сообщалось, что США продадут Украине 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующих вооружений и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов.

Напомним, в прошлом году два американских катера типа Island вошли в состав ВМС Украины.

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