На Донбассе с полуночи усилились обстрелы

С начала суток сепаратисты шесть раз открывали огонь, в то время как за предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов. В штабе ООС сообщают, что ситуация под контролем.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе накануне восемь раз нарушали режим прекращения огня, а с начала понедельника огонь открывали уже шесть раз. В результате обстрелов потерь среди украинских военных нет. Об этом в понедельник, 6 июля сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты применяли запрещенные минометы 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности Восток противник трижды обстрелял позиции украинских военных вблизи Марьинки, по разу около Широкино, Павлополя и Новотроицкого. В районе ответственности Север враг применил вооружение против защитников Хутора Вольного и Орехово.

"Огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет", - отметили в ООС.

С начала текущих суток, 6 июля, сепаратисты шесть раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Новгородского, Зайцево, Южного, Хутора Вольного, а также Верхнеторецкого.

"Своим огнем из разрешенного вооружение наши защитники подавили активность врага. По имеющейся информации за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - отметили военные, подчеркнув, что ситуация остается контролируемой.

Напомним, за сутки 4 июля на Донбассе сепаратисты провели 12 обстрелов, ранен один боец.

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