Главное 5 июля: Задержание в Греции и “супергерои” Зеленского

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Граждан Украины не пустили в Грецию из-за коронавируса, президент Владимир Зеленский поздравил моряков и назвал их “супергероями”. Мы собрали основные события вчерашнего дня.

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В Афинах завернули выходцев из Украины

17 украинцев не прошли паспортный контроль в аэропорту Греции. Их задержали в Афинах. Причина – карантинные меры из-за эпидемии. Ситуацию прокомментировало посольство Украины в Греции. Там пообещали не прибегать к депортации и как можно скорее помочь вернуться украинцам домой.

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Визит Зеленского в Одессу

В День Военно-морских сил ВСУ президент Украины посетил Одессу. Он побыввал на параде Военно-Морских Сил, чествовал моряков, отметив, что они – настоящие “супергерои”. Зеленский также поздравил с годовщиной освобождения от оккупантов Славянск и Краматорск и выразил уверенность в том, что все украинские земли будут возвращены.

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Больше 48 тысяч украинцев заболело коронавирусом

К 5 июля в Украине было выявлено 48,5 тыс. случаев заболевания COVID-19 с начала эпидемии. За весь период пандемии скончалось 1249 человек, 21,4 тыс. чел. выздоровело. За сутки обнаружили свыше 800 новых зараженных. По состоянию на 5 июля, не готовы к послаблениям карантина: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Черниговская области, г. Киев.

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ВОЗ прекратила испытывать препараты от коронавируса

В лечении пациентов с COVID-19 перестали применять гидроксихлорохин – лекарство от малярии. Кроме того, отменены испытания на коронавирусных больных антиретровирусных медикаментов лопинавира и ритонавира. В ВОЗ пришли к выводу, что они не уменьшают летальность заболевания.

Непогода в Японии привела к гибели людей

Сильные ливни затопили японский остров Кюсю. Паводок унес жизнь, как минимум, 40 человек. Еще 12 местных жителей объявили пропавшими без вести.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина готовится к обороне Херсонской области.



