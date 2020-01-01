Ситуация в ООС: на украинской стороне без потерь, уничтожены двое сепаратистов

В минувшие сутки и с начала текущих оккупанты 14 раз нарушали режим тишины.

В воскресенье, 5 июля, боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Огонь открывали в районе Марьинки, Новотроицкого, Широкиного, Павлополя. Кроме того, оккупанты активизировались возле Хутора Вольного и Орехового.

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Об этом сообщает пресс-центр оперативного штаба ООС.

Сепаратисты применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелецкое оружие.

При этом защитники подавили вражескую агрессию, нанеся ответный удар. По данным разведки, были уничтожены двое оккупантов, еще, как минимум, двое сепаратистов получили ранение.

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В понедельник, 6 июля, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Они применили вооружение, которое должно быть отведено от линии боевого столкновения.

В частности, неподалеку от Новогородского стреляли из запрещенных Минском артиллерийских систем калибра 122 мм. Также были использованы минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы. Обстрелы проводили рядом с Зайцево, Южным, Хутором Вольным, Верхнеторецким.

Потерь на украинской стороне за прошедшие и по состоянию на утро текущих суток не зафиксировано.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из-за обстрела Зайцево погибла 80-летняя женщина.

