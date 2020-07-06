Коронавирус в Украине 6 июля: Больных за сутки стало меньше

В стране зафиксировали спад заболеваемости COVID-19.

Уровень заболеваемостм стал ниже depositphotos.com/

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 543 новых случая заболеваемости коронавирусом. 327 человек за вчерашний день выздоровело.

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Такие данные озвучил на брифинге в понедельник, 6 июля, глава Минздрава Максим Степанов.

Накануне, 5 июля, было выявлено инфекцию у 823 человек за сутки. Таким образом, суточный показатель заболеваемости улучшился, а эпидемия пошла на спад.

В то же время с начала пандемии в стране заразилось коронавирусом 49 043 человека. Умерло 1 262 пациента, 21 703 побороли болезнь за весь период эпидемии.

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По словам руководителя МОЗ, с начала выявления инфекции коронавирус в Украине подтвердили у 7030 медиков и 3550 детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что глава Минздрава признался, что его беспокоит в ситуации с COVID-19.