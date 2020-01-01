Семь сел во Львовской области могут уйти под воду
На Львовщине синоптики в понедельник, 6 июля, прогнозируют дожди. На реке Стравяж в связи с этим ожидают очередной волны паводка. Это грозит подъемом уровня воды и прорывом дамбы возле села Луки.
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Об этом в Телеграм-канале сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.
Возможно подтопление населенных пунктов, расположенных вдоль реки. Так, вода может накрыть села Бабино, Пиняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки и Хлопчицы в Самборском районе, - сообщает спасательная служба.
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Известно также, что в результате разлива реки Катинка на Львовщине уже затопило 241 дом в четырех населенных пунктах.
Кроме того, в понедельник, 6 июля, в связи с осадками может подняться уровень воды в реке Припять в Волынской области. Спасатели предупреждают, что даже превышение на 1-3 см в ее рукаве Ричица грозит подтоплением села Подгорье. При этом, в первую очередь, по данным ГСЧС, могут пострадать приусадебные участки.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине ливень затопил четыре санатория.