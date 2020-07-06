Кулеба объяснил, почему нельзя обсуждать Крым в "минском формате"

Глава МИД уверен, что тему Крыма нельзя ставить в один формат с темой Донбасса.

Попытка начать обсуждение деоккупации Крыма в “минском формате“ может блокировать прогресс и по Крыму, и по Донбассу. Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью “Крым.Реалии“.

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По его словам, Украина сейчас активизировала крымский вопрос в диалоге с международными партнерами и “разогревает“ их к следующим шагам.

“Сейчас вводить в “минский формат“ еще и проблематику Крыма - на самом деле блокировать и Крым, и Донбасс. ... Мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента - постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня среди приоритетных. Я могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, контактируем с нашими партнерами. То есть уже их “разогреваем“ к следующим шагам“, - отметил Дмитрий Кулеба.

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Глава украинского МИД также отмечает, что Россия будет пытаться избегать переговоров по Крыму, делая вид, что этот вопрос закрыт, поэтому стратегия Украины должна заключаться в том, чтобы создавать предпосылки для деоккупации.

РФ будет всячески избегать любых переговоров. Поэтому стратегия должна строиться совершенно иначе: побуждать деоккупацию, создавать условия, при которых деоккупация становится неизбежной. Мы не должны тешить себя иллюзиями, что РФ будет вести переговоры по этому поводу, - говорит Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Зеленский, выступая в Одессе на торжествах по случаю Дня ВМС, заявил, что украинцы никогда не простят тех, кто в 2014 году незаконно аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать.