Секретарь СНБО Данилов хочет второй официальный язык – английский

Алексей Данилов уверен, что все украинцы должны с детства учить английский язык.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в Украине должно быть два государственных языка – украинский и английский. Об этом он рассказал журналистам “Украинской правды“.

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По словам Данилова, учить английский язык жители Украины должны с самого раннего детства, еще с детского сада. Он уверен, что язык Шекспира и Байрона пригодится украинцам в современном мире, так как он является языком общения в самых разных странах.

Что же касается русского языка, то в этом вопросе Алексей Данилов занимает четкую позицию. Он убежден, что в нашей стране в нем нет потребности.

Напомним, что в 2019 году в Украине вступил в силу языковый закон, который назвал украинский язык единственным государственным языком в нашем государстве. На нем должны общаться в государственных учреждениях.

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Ранее в этом году фонд “Демократические инициативы“ и Центр Разумкова провели опрос среди украинцев, который показал, что 69% респондентов за то, чтобы украинский язык был единственным государственным языком в Украине. Только 12% украинцев отдали свой голос за русский язык в качестве второго государственного.