Стало известно, почему гречка подорожает на 50%

Гречка нового урожая будет стоить в Украине дороже. Рост цен может составить 50%.

В Украине сейчас закупочная цена на гречку на 58% выше, чем в июле 2019 года, сообщает agronews.ua. Эксперты считают, что крупа из гречки нового урожая тоже будет стоить гораздо дороже.

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На данный момент в Украине средняя закупочная цена гречки составляет 16 250 грн за тонну. Это значительно меньше, чем в середине мая, когда за тонну гречки просили 18 200 грн.

За последние полтора месяца закупочные цены на гречку заметно снизились. Однако, эксперты считают, что радоваться рано.

Дело в том, что сейчас закупочные цены на гречку все равно на 58% выше, чем в июле 2019 года. Значит, крупа из гречки нового урожая тоже будет стоить гораздо дороже, чем в прошлом году. И это при том, что, согласно прогнозу экспертов, в 2020 году урожай гречки в Украине может увеличиться до 96,4 тыс тонн.

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В марте нынешнего года Антимонопольный комитет зафиксировал резкое увеличение цен на базовые продукты питания в Украине. Так, например, гречневая крупа подорожала более чем на 50%, а картофель - почти на 60%.