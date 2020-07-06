Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, почему гречка подорожает на 50%

Комментариев: 3
Гречка нового урожая будет стоить в Украине дороже. Рост цен может составить 50%.
Гречка нового урожая может подорожать на 50%
Гречка нового урожая может подорожать на 50%
depositphotos.com/

В Украине сейчас закупочная цена на гречку на 58% выше, чем в июле 2019 года, сообщает agronews.ua. Эксперты считают, что крупа из гречки нового урожая тоже будет стоить гораздо дороже.

Читай также: Гречку купил? Сеть не утихает из-за карантина

На данный момент в Украине средняя закупочная цена гречки составляет 16 250 грн за тонну. Это значительно меньше, чем в середине мая, когда за тонну гречки просили 18 200 грн.

За последние полтора месяца закупочные цены на гречку заметно снизились. Однако, эксперты считают, что радоваться рано. 

Дело в том, что сейчас закупочные цены на гречку все равно на 58% выше, чем в июле 2019 года. Значит, крупа из гречки нового урожая тоже будет стоить гораздо дороже, чем в прошлом году. И это при том, что, согласно прогнозу экспертов, в 2020 году урожай гречки в Украине может увеличиться до 96,4 тыс тонн.

Читай также: Петрашко дал прогноз по урожаю зерновых

В марте нынешнего года Антимонопольный комитет зафиксировал резкое увеличение цен на базовые продукты питания в Украине. Так, например, гречневая крупа подорожала более чем на 50%, а картофель - почти на 60%.

Поделись:
Теги: гречка, цена
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Muzobozz    06.07.2020, 12:33
Оценка:  -1
Muzobozz
Видимо гречку по 30,как сейчас,наши"богатые"люд и очень хорошо берут...Но 100% по 45 они будут брать гречку гораздо лучше!Гыгыгыгыгы!
Максим    06.07.2020, 12:21
Оценка:  -3
Максим
Радуйтесь "73%".....уже картошка по 18-20 грн, при Порохе была по 8-9. Арбузы по 20-30 грн кг......ваще заипись. А теперь гречка еще.....КЛАСС. Спасибо вам 73%.....г*ды.
nfhvyt    06.07.2020, 12:24
Оценка:  +2
nfhvyt
При Яныке лучше вспомни цены и заткнись.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь