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Двум регионам и Киеву можно ослабить карантин, - МОЗ

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Помимо столицы, смягчить ограничения в связи с пандемией позволили Одесской и Львовской областям.
8 регионов страны еще не готовы к послаблению карантина
8 регионов страны еще не готовы к послаблению карантина
depositphotos.com

МОЗ назвал регионы, в которых после жесткого карантина разрешили ввести послабления. Так, запрет на смягчение ограничений сняли для Киева, Львовской и Одесской областей.

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Об этом свидетельствуют обновленные данные по эпидемиологическим показателям от Минздрава.

Кроме того, указано, где карантинные меры все еще должны оставаться строгими.

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Эпидемиологические показатели, как и ранее, не соответствуют норме в: Ивано-Франковской, Черниговской, Ровенской областях, на Волыни, Донбассе и Закарпатье. Также к числу неблагополучных добавились Харьковская и Тернопольская области.

Таким образом, 8 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений.

Напомним, ранее мы писали, что в детсаду Тернополя произошла вспышка COVID-19.

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Теги: коронавирус, карантин, МОЗ, ограничения, регионы, Киев, Минздрав, смягчение карантина
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