Двум регионам и Киеву можно ослабить карантин, - МОЗ
МОЗ назвал регионы, в которых после жесткого карантина разрешили ввести послабления. Так, запрет на смягчение ограничений сняли для Киева, Львовской и Одесской областей.
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Об этом свидетельствуют обновленные данные по эпидемиологическим показателям от Минздрава.
Кроме того, указано, где карантинные меры все еще должны оставаться строгими.
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Эпидемиологические показатели, как и ранее, не соответствуют норме в: Ивано-Франковской, Черниговской, Ровенской областях, на Волыни, Донбассе и Закарпатье. Также к числу неблагополучных добавились Харьковская и Тернопольская области.
Таким образом, 8 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений.
Напомним, ранее мы писали, что в детсаду Тернополя произошла вспышка COVID-19.