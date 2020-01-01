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Джамала воспользовалась услугой еМалятко для новорожденного сына

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Известная певица на себе опробовала преимущества новой комплексной услуги для молодых матерей.
Джамала во второй раз стала матерью
Джамала во второй раз стала матерью
t.me/zedigital

Украинская певица Джамала воспользовалась услугой еМалятко, которая с начала текущего года стала доступна для родителей новорожденных детей. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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“Напоминаю, что это уникальная услуга, где за одно касание с государством молодой маме можно получить практически все услуги, связанные с рождением ребёнка. Поздравляем, и желаем здоровья малышу!“ – написал Федров.

Для справки. Комплексная услуга “еМалятко“ дает возможность родителям получить полный перечень государственных услуг для своих детей с помощью подачи одного электронного заявления. С его помощью можно оформить свидетельство о рождении ребенка, зарегистрировать его место жительства, оформить денежные выплаты при рождении, встать на учет у педиатра и т.д.

Напомним, в середине июня Джамала во второй раз стала матерью. Позднее певица рассказала своим подписчикам в Инстаграм, как растет ее новорожденный сын.

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Теги: Джамала, Минцифры, Федоров, диджитализация
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