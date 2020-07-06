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Государство начало проверять, живут ли чиновники по средствам

Комментариев: 1
Антикоррупционное агентство будет сверять реальный образ жизни чиновников с их декларациями.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начинает мониторинг образа жизни чиновников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Там отмечают, что это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

Отныне Украина - среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, зарабатывает 10 000, ездит на Мерседесе, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства, - отметил глава НАПК Александр Новиков.

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В рамках мониторинга образа жизни чиновников НАПК проверит:

  • пользование объектами, которые не указаны в декларации;
  • сведения о полученных подарках;
  • приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников.

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Если НАПК установит несоответствие уровня жизни задекларированным доходам, это станет основанием для полной проверки декларации такого лица. А уже по ее результатам, в случае выявления признаков коррупции, НАПК сообщит об этом правоохранительным органам и другим уполномоченным субъектам.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК проверяет главу СБУ из-за скрытой испанской фирмы. Ведомство выясняет, является ли действительностью информация СМИ.

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Теги: НАПК, чиновники, декларация, коррупция
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Комментариев (1)
Noblesse_obliger    06.07.2020, 14:33
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Ну не смешили бы и так всё понятно с этой властью и её проверками!!!
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