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Пашинскому вручили обвинительный акт: Дело идет в суд

Комментариев: 4
Экс-нардеп обвиняется в нанесении огнестрельного ранения своему оппоненту в ссоре.
Сергей Пашинский пойдет под суд
Сергей Пашинский пойдет под суд
Сергей Пашинский/Фейсбук

Государственное бюро расследований вручило бывшему народному депутату Сергею Пашинскому обвинительный акт по делу нанесении травм с применением оружия жителю Киевской области Вячеславу Химикусу. Об этом сам Пашинский сообщил на своей странице в Фейсбук.

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“Сфальсифицированные уголовные дела против политических оппонентов – фирменный знак ЗЕвласти. Закончился очередной этап фарса и фальсификации ГБР против меня в так называемом “деле Химикуса“. 3 июля мне вручен фейковый и фальшивый обвинительный акт. Предлагаю всем посмотреть, как это происходило“, - написал Пашинский под опубликованным видео.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на первого замдиректора ГБР Александра Бабикова, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.

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Для справки. 31 декабря 2016 года у Пашинского произошел конфликт на дороге с мужчиной. В ходе ссоры депутат выстрелил в своего оппонента из пистолета марки Glock 19. Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги, который привел к инвалидности.

Напомним, об окончании следствия по делу Пашинского ГБР сообщало еще в апреле. Если вину Пашинского докажут в суде, он получит от 5 до 8 лет тюрьмы.

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Теги: Пашинский, ГБР, суд, народные депутаты
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Комментариев (4)
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NN69    06.07.2020, 14:38
Оценка:  +2
NN69
эта тварь пожизненно должна сидеть.....5 лет за огнестрел ему за счастье
Muzobozz    06.07.2020, 14:27
Оценка:  +3
Muzobozz
Отцы пашинского,порошенко и вакарчука откинули копыта сравнительно за небольшой промежуток времени.Почему бы и их сыновьям не последовать их примеру.Это было бы прекрасно.
alex-zol    06.07.2020, 14:25
Оценка:  +4
alex-zol
Виновен, растрелять!!!!!
Boris_2    06.07.2020, 14:20
Оценка:  +6
Boris_2
На нари!!!
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