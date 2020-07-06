В Луцке разбилась патрульная машина: Копы в тяжелом состоянии

"Патрулька" протаранила электроопору. Почему это произошло, сейчас выясняют.

Около 5:30 утра в понедельник, 6 июля, произошло ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции Луцка. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области.

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“По предварительной информации, полицейский, управляя автомобилем Mitsubishi Outlender при обстоятельствах, которые выясняются, совершил наезд на электроопору, в результате ДТП водитель транспортного средства и пассажир получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу“, - говорится в сообщении.

По информации ресурса “Вартові еспресо“, в результате аварии полицейские сильно пострадали. Один из них получил очень сложную политравму. У него черепно-мозговая травма, кровоизлияние в брюшную полость, перелом костей таза. Состояние крайне тяжелое.

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О состоянии второго полицейского информации пока нет.

Что послужило причиной аварии, пока также не известно.

Напомним, в пятницу в Днепропетровской области полицейский погиб в ДТП. Старший лейтенант полиции Павел Хоменко вместе со своей семьей возвращался домой с отдыха.