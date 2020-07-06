В Украине хотят развивать трансплантацию органов

5 000 украинцев ждут, когда наступит их очередь на трансплантацию органов. Пересадка органов в Украине в 5-6 раз дешевле, чем за границей.

Министерство здравоохранения создало отдельное подразделение для развития трансплантации в Украине. Об этом стало известно во время совещания министра охраны здоровья Максима Степанова с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Президента Украины.

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По слова Степанова, сейчас свыше 5 000 украинцев ждут, когда наступит их очередь на трансплантацию органов. Такая большая очередь образовалась из-за того, что в нашей стране трансплантация органов плохо развита. В итоге многие украинцы делают эту медицинскую операцию в иностранных клиниках.

Владимир Зеленский считает, что в Украине нужно активно развивать трансплантацию органов в рамках медицинской реформы. Во-первых, в нашей стране такие операции в 5-6 раз дешевле, чем за границей, то есть они доступней украинцам.

Во-вторых, качественная и доступная пересадка органов может привлечь иностранцев, которые нуждаются в помощи.

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Напомним, что в 2019 году Кабмин принял постановление, в котором определил стоимость трансплантации органов в Украине. Например, пересадка почки стоит 323 798 грн, а печени – 855 039 грн.