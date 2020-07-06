Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине хотят развивать трансплантацию органов

Комментариев: 1
5 000 украинцев ждут, когда наступит их очередь на трансплантацию органов. Пересадка органов в Украине в 5-6 раз дешевле, чем за границей.
Зеленский считает, что Украине нужно развивать трансплантацию.
Зеленский считает, что Украине нужно развивать трансплантацию.
president.gov.ua

Министерство здравоохранения создало отдельное подразделение для развития трансплантации в Украине. Об этом стало известно во время совещания министра охраны здоровья Максима Степанова с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Президента Украины. 

Читай также: Во Львове впервые провели пересадку сердца

По слова Степанова, сейчас свыше 5 000 украинцев ждут, когда наступит их очередь на трансплантацию органов. Такая большая очередь образовалась из-за того, что в нашей стране трансплантация органов плохо развита. В итоге многие украинцы делают эту медицинскую операцию в иностранных клиниках.

Владимир Зеленский считает, что в Украине нужно активно развивать трансплантацию органов в рамках медицинской реформы. Во-первых, в нашей стране такие операции в 5-6 раз дешевле, чем за границей, то есть они доступней украинцам. 

Во-вторых, качественная и доступная пересадка органов может привлечь иностранцев, которые нуждаются в помощи.

Читай также: Минздрав уже оплатил трансплантацию органов на 2020 год

Напомним, что в 2019 году Кабмин принял постановление, в котором определил стоимость трансплантации органов в Украине. Например, пересадка почки стоит 323 798 грн, а печени – 855 039 грн.

Поделись:
Теги: трансплантация органов, Максим Степанов, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Noblesse_obliger    06.07.2020, 14:43
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Очередной звиздёж и распил бабла от зевласти.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь