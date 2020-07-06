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В Украине стартовали учения оборонной Гвардии

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Командно-штабное обучение Нацгвардии проходит совместно с ВСУ и Госпогранслужбой.
Учения направлены на наращивание оперативных возможностей органов управления Нацгвардии. Фото иллюстративное
Учения направлены на наращивание оперативных возможностей органов управления Нацгвардии. Фото иллюстративное
flickr.com/photos/ministryofdefenceua

Военные учения Гвардия-2020 начались в Украине в понедельник, 6 июля. В них участвуют органы управления, воинские части Нацгвардии, а также другие подразделения ВСУ и ГСП.

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Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Обучение направлено на наращивание мощностей в части управления объединенной группировкой войск во время отражения нападения. Так, запланирована отработка оборонительных маневров, а также координации участников активной фазы действий.

Особое внимание уделят защите территориальной целостности государства.

Напомним, ранее мы писали, что  в Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины.

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Теги: учения, военные, Нацгвардия, обучение, ВСУ, Госпогранслужба
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