В Украине стартовали учения оборонной Гвардии

Командно-штабное обучение Нацгвардии проходит совместно с ВСУ и Госпогранслужбой.

Военные учения Гвардия-2020 начались в Украине в понедельник, 6 июля. В них участвуют органы управления, воинские части Нацгвардии, а также другие подразделения ВСУ и ГСП.

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Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Обучение направлено на наращивание мощностей в части управления объединенной группировкой войск во время отражения нападения. Так, запланирована отработка оборонительных маневров, а также координации участников активной фазы действий.

Особое внимание уделят защите территориальной целостности государства.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе состоялся парад Военно-Морских Сил Украины.